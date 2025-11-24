pSOL pris i dag

Sanntids pSOL (PSOL) pris i dag er $ 128.09, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PSOL til USD konverteringssats er $ 128.09 per PSOL.

pSOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 341,819, med en sirkulerende forsyning på 2.67K PSOL. I løpet av de siste 24 timene PSOL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 253.13, mens tidenes laveste notering var $ 122.37.

Kortsiktig har PSOL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

pSOL (PSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 341.82K$ 341.82K $ 341.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 341.82K$ 341.82K $ 341.82K Opplagsforsyning 2.67K 2.67K 2.67K Total forsyning 2,668.669878228 2,668.669878228 2,668.669878228

