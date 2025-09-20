PROOF Platform (PROOF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.225904 $ 0.225904 $ 0.225904 24 timer lav $ 0.243562 $ 0.243562 $ 0.243562 24 timer høy 24 timer lav $ 0.225904$ 0.225904 $ 0.225904 24 timer høy $ 0.243562$ 0.243562 $ 0.243562 All Time High $ 0.339058$ 0.339058 $ 0.339058 Laveste pris $ 0.03194115$ 0.03194115 $ 0.03194115 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -6.34% Prisendring (7D) +23.79% Prisendring (7D) +23.79%

PROOF Platform (PROOF) sanntidsprisen er $0.228118. I løpet av de siste 24 timene har PROOF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.225904 og et toppnivå på $ 0.243562, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROOF er $ 0.339058, mens den rekordlave prisen er $ 0.03194115.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROOF endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -6.34% over 24 timer og +23.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PROOF Platform (PROOF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Opplagsforsyning 9.88M 9.88M 9.88M Total forsyning 30,752,982.42725457 30,752,982.42725457 30,752,982.42725457

Nåværende markedsverdi på PROOF Platform er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROOF er 9.88M, med en total tilgang på 30752982.42725457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.02M.