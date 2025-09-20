Dagens PROOF Platform livepris er 0.228118 USD. Spor prisoppdateringer for PROOF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROOF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PROOF Platform livepris er 0.228118 USD. Spor prisoppdateringer for PROOF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROOF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PROOF Platform Logo

PROOF Platform Pris (PROOF)

Ikke oppført

1 PROOF til USD livepris:

$0.22813
$0.22813$0.22813
-6.30%1D
USD
PROOF Platform (PROOF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:25:12 (UTC+8)

PROOF Platform (PROOF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.225904
$ 0.225904$ 0.225904
24 timer lav
$ 0.243562
$ 0.243562$ 0.243562
24 timer høy

$ 0.225904
$ 0.225904$ 0.225904

$ 0.243562
$ 0.243562$ 0.243562

$ 0.339058
$ 0.339058$ 0.339058

$ 0.03194115
$ 0.03194115$ 0.03194115

-0.04%

-6.34%

+23.79%

+23.79%

PROOF Platform (PROOF) sanntidsprisen er $0.228118. I løpet av de siste 24 timene har PROOF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.225904 og et toppnivå på $ 0.243562, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROOF er $ 0.339058, mens den rekordlave prisen er $ 0.03194115.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROOF endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -6.34% over 24 timer og +23.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PROOF Platform (PROOF) Markedsinformasjon

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

--
----

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

9.88M
9.88M 9.88M

30,752,982.42725457
30,752,982.42725457 30,752,982.42725457

Nåværende markedsverdi på PROOF Platform er $ 2.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROOF er 9.88M, med en total tilgang på 30752982.42725457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.02M.

PROOF Platform (PROOF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PROOF Platform til USD ble $ -0.0154442970640068.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PROOF Platform til USD ble $ +0.1766640004.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PROOF Platform til USD ble $ +0.2393430480.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PROOF Platform til USD ble $ +0.17843248585803594.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0154442970640068-6.34%
30 dager$ +0.1766640004+77.44%
60 dager$ +0.2393430480+104.92%
90 dager$ +0.17843248585803594+359.12%

Hva er PROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PROOF Platform (PROOF) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

PROOF Platform Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PROOF Platform (PROOF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PROOF Platform (PROOF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PROOF Platform.

Sjekk PROOF Platformprisprognosen nå!

PROOF til lokale valutaer

PROOF Platform (PROOF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PROOF Platform (PROOF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROOF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PROOF Platform (PROOF)

Hvor mye er PROOF Platform (PROOF) verdt i dag?
Live PROOF prisen i USD er 0.228118 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PROOF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PROOF til USD er $ 0.228118. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PROOF Platform?
Markedsverdien for PROOF er $ 2.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PROOF?
Den sirkulerende forsyningen av PROOF er 9.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROOF ?
PROOF oppnådde en ATH-pris på 0.339058 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PROOF?
PROOF så en ATL-pris på 0.03194115 USD.
Hva er handelsvolumet til PROOF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROOF er -- USD.
Vil PROOF gå høyere i år?
PROOF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROOF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:25:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

