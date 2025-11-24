Project 89 pris i dag

Sanntids Project 89 (PROJECT89) pris i dag er $ 0.00204417, med en 4.32% endring de siste 24 timene. Nåværende PROJECT89 til USD konverteringssats er $ 0.00204417 per PROJECT89.

Project 89 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,809,914, med en sirkulerende forsyning på 1.37B PROJECT89. I løpet av de siste 24 timene PROJECT89 har den blitt handlet mellom $ 0.00202623(laveste) og $ 0.00219016 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00642953, mens tidenes laveste notering var $ 0.00187322.

Kortsiktig har PROJECT89 beveget seg +0.05% i løpet av den siste timen og -21.79% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Project 89 (PROJECT89) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Opplagsforsyning 1.37B 1.37B 1.37B Total forsyning 1,374,832,634.726095 1,374,832,634.726095 1,374,832,634.726095

Nåværende markedsverdi på Project 89 er $ 2.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PROJECT89 er 1.37B, med en total tilgang på 1374832634.726095. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.81M.