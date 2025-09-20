Dagens Prisma mkUSD livepris er 0.994773 USD. Spor prisoppdateringer for MKUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MKUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Prisma mkUSD livepris er 0.994773 USD. Spor prisoppdateringer for MKUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MKUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Prisma mkUSD Pris (MKUSD)

1 MKUSD til USD livepris:

$0.994773
$0.994773
-0.80%1D
Prisma mkUSD (MKUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:41:38 (UTC+8)

Prisma mkUSD (MKUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.99101
$ 0.99101
24 timer lav
$ 1.01
$ 1.01
24 timer høy

$ 0.99101
$ 0.99101$ 0.99101

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.875577
$ 0.875577$ 0.875577

-0.12%

-0.82%

-0.84%

-0.84%

Prisma mkUSD (MKUSD) sanntidsprisen er $0.994773. I løpet av de siste 24 timene har MKUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99101 og et toppnivå på $ 1.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MKUSD er $ 1.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.875577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MKUSD endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.82% over 24 timer og -0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prisma mkUSD (MKUSD) Markedsinformasjon

$ 299.71K
$ 299.71K$ 299.71K

--
----

$ 299.71K
$ 299.71K$ 299.71K

301.23K
301.23K 301.23K

301,232.8615623916
301,232.8615623916 301,232.8615623916

Nåværende markedsverdi på Prisma mkUSD er $ 299.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MKUSD er 301.23K, med en total tilgang på 301232.8615623916. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 299.71K.

Prisma mkUSD (MKUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Prisma mkUSD til USD ble $ -0.0082515541774586.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Prisma mkUSD til USD ble $ -0.0088241338.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Prisma mkUSD til USD ble $ -0.0133047904.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Prisma mkUSD til USD ble $ -0.0042434051777112.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0082515541774586-0.82%
30 dager$ -0.0088241338-0.88%
60 dager$ -0.0133047904-1.33%
90 dager$ -0.0042434051777112-0.42%

Hva er Prisma mkUSD (MKUSD)

Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Prisma mkUSD (MKUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Prisma mkUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Prisma mkUSD (MKUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Prisma mkUSD (MKUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Prisma mkUSD.

Sjekk Prisma mkUSDprisprognosen nå!

MKUSD til lokale valutaer

Prisma mkUSD (MKUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Prisma mkUSD (MKUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MKUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Prisma mkUSD (MKUSD)

Hvor mye er Prisma mkUSD (MKUSD) verdt i dag?
Live MKUSD prisen i USD er 0.994773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MKUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MKUSD til USD er $ 0.994773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Prisma mkUSD?
Markedsverdien for MKUSD er $ 299.71K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MKUSD?
Den sirkulerende forsyningen av MKUSD er 301.23K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMKUSD ?
MKUSD oppnådde en ATH-pris på 1.49 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MKUSD?
MKUSD så en ATL-pris på 0.875577 USD.
Hva er handelsvolumet til MKUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MKUSD er -- USD.
Vil MKUSD gå høyere i år?
MKUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MKUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:41:38 (UTC+8)

