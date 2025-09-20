Prisma mkUSD (MKUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.99101 24 timer høy $ 1.01 All Time High $ 1.49 Laveste pris $ 0.875577 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.82% Prisendring (7D) -0.84%

Prisma mkUSD (MKUSD) sanntidsprisen er $0.994773. I løpet av de siste 24 timene har MKUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.99101 og et toppnivå på $ 1.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MKUSD er $ 1.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.875577.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MKUSD endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.82% over 24 timer og -0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prisma mkUSD (MKUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 299.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 299.71K Opplagsforsyning 301.23K Total forsyning 301,232.8615623916

Nåværende markedsverdi på Prisma mkUSD er $ 299.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MKUSD er 301.23K, med en total tilgang på 301232.8615623916. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 299.71K.