PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions Offisiell nettside: https://prism.ag

Prism (PRISM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prism (PRISM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Total forsyning: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B Sirkulerende forsyning: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M All-time high: $ 0.04643859 $ 0.04643859 $ 0.04643859 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00095176 $ 0.00095176 $ 0.00095176 Lær mer om Prism (PRISM) pris

Prism (PRISM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prism (PRISM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRISM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRISM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRISMs tokenomics, kan du utforske PRISM tokenets livepris!

Vil du vite hvor PRISM kan være på vei? Vår PRISM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

