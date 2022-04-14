Print Protocol (PRINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Print Protocol (PRINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Print Protocol (PRINT) Informasjon Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet Offisiell nettside: https://printsolana.com/ Teknisk dokument: https://printsolana.com/whitepaper.pdf Kjøp PRINT nå!

Print Protocol (PRINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Print Protocol (PRINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 690.99K $ 690.99K $ 690.99K Total forsyning: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B Sirkulerende forsyning: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 690.99K $ 690.99K $ 690.99K All-time high: $ 0.00203076 $ 0.00203076 $ 0.00203076 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Print Protocol (PRINT) pris

Print Protocol (PRINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Print Protocol (PRINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRINTs tokenomics, kan du utforske PRINT tokenets livepris!

PRINT prisforutsigelse Vil du vite hvor PRINT kan være på vei? Vår PRINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRINT tokenets prisforutsigelse nå!

