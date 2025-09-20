Pou (POU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0004549 24 timer lav $ 0.00047589 24 timer høy All Time High $ 0.155827 Laveste pris $ 0.00025566 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.69% Prisendring (7D) -1.91%

Pou (POU) sanntidsprisen er $0.00046112. I løpet av de siste 24 timene har POU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004549 og et toppnivå på $ 0.00047589, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POU er $ 0.155827, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POU endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.69% over 24 timer og -1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pou (POU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.11K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 99,999,137.39

Nåværende markedsverdi på Pou er $ 46.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POU er 100.00M, med en total tilgang på 99999137.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.11K.