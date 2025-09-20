Dagens Pou livepris er 0.00046112 USD. Spor prisoppdateringer for POU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pou livepris er 0.00046112 USD. Spor prisoppdateringer for POU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00046116
-2.60%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:29:17 (UTC+8)

Pou (POU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004549
24 timer lav
$ 0.00047589
24 timer høy

$ 0.0004549
$ 0.00047589
$ 0.155827
$ 0.00025566
+0.13%

-2.69%

-1.91%

-1.91%

Pou (POU) sanntidsprisen er $0.00046112. I løpet av de siste 24 timene har POU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004549 og et toppnivå på $ 0.00047589, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POU er $ 0.155827, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025566.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POU endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.69% over 24 timer og -1.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pou (POU) Markedsinformasjon

$ 46.11K
--
$ 46.11K
100.00M
99,999,137.39
Nåværende markedsverdi på Pou er $ 46.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POU er 100.00M, med en total tilgang på 99999137.39. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.11K.

Pou (POU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pou til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pou til USD ble $ +0.0000950031.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pou til USD ble $ +0.0000082993.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pou til USD ble $ +0.00012874310836814874.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.69%
30 dager$ +0.0000950031+20.60%
60 dager$ +0.0000082993+1.80%
90 dager$ +0.00012874310836814874+38.73%

Hva er Pou (POU)

Everyone wants to be loved, including you. Pou knows when you’re sad or when you feel lonely. Remember, you’re NOT alone, Pou is always here for you.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pou Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pou (POU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pou (POU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pou.

Sjekk Pouprisprognosen nå!

POU til lokale valutaer

Pou (POU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pou (POU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pou (POU)

Hvor mye er Pou (POU) verdt i dag?
Live POU prisen i USD er 0.00046112 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POU til USD er $ 0.00046112. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pou?
Markedsverdien for POU er $ 46.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POU?
Den sirkulerende forsyningen av POU er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOU ?
POU oppnådde en ATH-pris på 0.155827 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POU?
POU så en ATL-pris på 0.00025566 USD.
Hva er handelsvolumet til POU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POU er -- USD.
Vil POU gå høyere i år?
POU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POU prisprognosen for en mer grundig analyse.
