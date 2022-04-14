PopFrog (POPFROG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PopFrog (POPFROG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PopFrog (POPFROG) Informasjon Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only. Offisiell nettside: https://popfrogcoin.click/ Kjøp POPFROG nå!

PopFrog (POPFROG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PopFrog (POPFROG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.68K $ 8.68K $ 8.68K Total forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Sirkulerende forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.68K $ 8.68K $ 8.68K All-time high: $ 0.00554469 $ 0.00554469 $ 0.00554469 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PopFrog (POPFROG) pris

PopFrog (POPFROG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PopFrog (POPFROG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POPFROG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POPFROG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POPFROGs tokenomics, kan du utforske POPFROG tokenets livepris!

POPFROG prisforutsigelse Vil du vite hvor POPFROG kan være på vei? Vår POPFROG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POPFROG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!