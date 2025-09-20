Popcorn (PCORN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005384 $ 0.00005384 $ 0.00005384 24 timer lav $ 0.00005602 $ 0.00005602 $ 0.00005602 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005384$ 0.00005384 $ 0.00005384 24 timer høy $ 0.00005602$ 0.00005602 $ 0.00005602 All Time High $ 0.00252989$ 0.00252989 $ 0.00252989 Laveste pris $ 0.00003839$ 0.00003839 $ 0.00003839 Prisendring (1H) -0.73% Prisendring (1D) -2.97% Prisendring (7D) -2.93% Prisendring (7D) -2.93%

Popcorn (PCORN) sanntidsprisen er $0.00005435. I løpet av de siste 24 timene har PCORN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005384 og et toppnivå på $ 0.00005602, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCORN er $ 0.00252989, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003839.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCORN endret seg med -0.73% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og -2.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Popcorn (PCORN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.45K$ 108.45K $ 108.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 108.45K$ 108.45K $ 108.45K Opplagsforsyning 2.00B 2.00B 2.00B Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Popcorn er $ 108.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCORN er 2.00B, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 108.45K.