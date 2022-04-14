PLUTO (PLUTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PLUTO (PLUTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PLUTO (PLUTO) Informasjon Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Offisiell nettside: https://plutoprays.com/ Kjøp PLUTO nå!

PLUTO (PLUTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLUTO (PLUTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Total forsyning: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Sirkulerende forsyning: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K All-time high: $ 0.00155953 $ 0.00155953 $ 0.00155953 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PLUTO (PLUTO) pris

PLUTO (PLUTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PLUTO (PLUTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLUTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLUTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLUTOs tokenomics, kan du utforske PLUTO tokenets livepris!

PLUTO prisforutsigelse Vil du vite hvor PLUTO kan være på vei? Vår PLUTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PLUTO tokenets prisforutsigelse nå!

