PlanetWatch (PLANETS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000103 $ 0.0000103 $ 0.0000103 24 timer lav $ 0.00001092 $ 0.00001092 $ 0.00001092 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000103$ 0.0000103 $ 0.0000103 24 timer høy $ 0.00001092$ 0.00001092 $ 0.00001092 All Time High $ 0.494584$ 0.494584 $ 0.494584 Laveste pris $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -4.53% Prisendring (7D) -6.07% Prisendring (7D) -6.07%

PlanetWatch (PLANETS) sanntidsprisen er $0.00001037. I løpet av de siste 24 timene har PLANETS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000103 og et toppnivå på $ 0.00001092, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANETS er $ 0.494584, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000618.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANETS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -4.53% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PlanetWatch (PLANETS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.67K$ 46.67K $ 46.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.67K$ 46.67K $ 46.67K Opplagsforsyning 4.50B 4.50B 4.50B Total forsyning 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PlanetWatch er $ 46.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANETS er 4.50B, med en total tilgang på 4500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.67K.