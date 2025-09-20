PIRB (PIRB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0168431 24 timer lav $ 0.0169329 24 timer høy All Time High $ 0.03621873 Laveste pris $ 0.00006448 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) +0.13% Prisendring (7D) -5.11%

PIRB (PIRB) sanntidsprisen er $0.01691709. I løpet av de siste 24 timene har PIRB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0168431 og et toppnivå på $ 0.0169329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIRB er $ 0.03621873, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006448.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIRB endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, +0.13% over 24 timer og -5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PIRB (PIRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.17M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M Opplagsforsyning 69.42M Total forsyning 69,420,000.0

Nåværende markedsverdi på PIRB er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIRB er 69.42M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.