PIGEONS pris i dag

Sanntids PIGEONS (PIGEONS) pris i dag er $ 0.00254758, med en 8.89% endring de siste 24 timene. Nåværende PIGEONS til USD konverteringssats er $ 0.00254758 per PIGEONS.

PIGEONS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 811,807, med en sirkulerende forsyning på 318.82M PIGEONS. I løpet av de siste 24 timene PIGEONS har den blitt handlet mellom $ 0.00232189(laveste) og $ 0.00262919 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00553629, mens tidenes laveste notering var $ 0.00054785.

Kortsiktig har PIGEONS beveget seg -1.23% i løpet av den siste timen og +2.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PIGEONS (PIGEONS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 811.81K$ 811.81K $ 811.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 817.35K$ 817.35K $ 817.35K Opplagsforsyning 318.82M 318.82M 318.82M Total forsyning 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

