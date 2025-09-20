Pico ($PICO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008086 $ 0.00008086 $ 0.00008086 24 timer lav $ 0.0001258 $ 0.0001258 $ 0.0001258 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008086$ 0.00008086 $ 0.00008086 24 timer høy $ 0.0001258$ 0.0001258 $ 0.0001258 All Time High $ 0.00510503$ 0.00510503 $ 0.00510503 Laveste pris $ 0.00001145$ 0.00001145 $ 0.00001145 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) +31.67% Prisendring (7D) +2.49% Prisendring (7D) +2.49%

Pico ($PICO) sanntidsprisen er $0.00010681. I løpet av de siste 24 timene har $PICO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008086 og et toppnivå på $ 0.0001258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PICO er $ 0.00510503, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PICO endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +31.67% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pico ($PICO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.82K$ 106.82K $ 106.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 106.82K$ 106.82K $ 106.82K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pico er $ 106.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PICO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.82K.