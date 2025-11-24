PickleVault pris i dag

Sanntids PickleVault (PICKLE) pris i dag er $ 0.00028985, med en 8.62% endring de siste 24 timene. Nåværende PICKLE til USD konverteringssats er $ 0.00028985 per PICKLE.

PickleVault rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 118,838, med en sirkulerende forsyning på 410.00M PICKLE. I løpet av de siste 24 timene PICKLE har den blitt handlet mellom $ 0.00026384(laveste) og $ 0.00029185 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00814848, mens tidenes laveste notering var $ 0.00026183.

Kortsiktig har PICKLE beveget seg +0.35% i løpet av den siste timen og -28.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PickleVault (PICKLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.84K$ 118.84K $ 118.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.84K$ 118.84K $ 118.84K Opplagsforsyning 410.00M 410.00M 410.00M Total forsyning 409,996,669.746994 409,996,669.746994 409,996,669.746994

Nåværende markedsverdi på PickleVault er $ 118.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PICKLE er 410.00M, med en total tilgang på 409996669.746994. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.84K.