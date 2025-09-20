Passage (PASG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00127975 24 timer lav $ 0.00131943 24 timer høy All Time High $ 0.119904 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.15% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) +5.13%

Passage (PASG) sanntidsprisen er $0.00130381. I løpet av de siste 24 timene har PASG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00127975 og et toppnivå på $ 0.00131943, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PASG er $ 0.119904, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PASG endret seg med +1.15% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og +5.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Passage (PASG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.76M Opplagsforsyning 1.31B Total forsyning 1,349,011,246.0

Nåværende markedsverdi på Passage er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PASG er 1.31B, med en total tilgang på 1349011246.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.76M.