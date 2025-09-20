Dagens Passage livepris er 0.00130381 USD. Spor prisoppdateringer for PASG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PASG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Passage livepris er 0.00130381 USD. Spor prisoppdateringer for PASG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PASG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PASG

PASG Prisinformasjon

PASG teknisk dokument

PASG Offisiell nettside

PASG tokenomics

PASG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Passage Logo

Passage Pris (PASG)

Ikke oppført

1 PASG til USD livepris:

$0.00130438
$0.00130438$0.00130438
-1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Passage (PASG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:00:09 (UTC+8)

Passage (PASG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00127975
$ 0.00127975$ 0.00127975
24 timer lav
$ 0.00131943
$ 0.00131943$ 0.00131943
24 timer høy

$ 0.00127975
$ 0.00127975$ 0.00127975

$ 0.00131943
$ 0.00131943$ 0.00131943

$ 0.119904
$ 0.119904$ 0.119904

$ 0
$ 0$ 0

+1.15%

-0.97%

+5.13%

+5.13%

Passage (PASG) sanntidsprisen er $0.00130381. I løpet av de siste 24 timene har PASG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00127975 og et toppnivå på $ 0.00131943, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PASG er $ 0.119904, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PASG endret seg med +1.15% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og +5.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Passage (PASG) Markedsinformasjon

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

1.31B
1.31B 1.31B

1,349,011,246.0
1,349,011,246.0 1,349,011,246.0

Nåværende markedsverdi på Passage er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PASG er 1.31B, med en total tilgang på 1349011246.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.76M.

Passage (PASG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Passage til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Passage til USD ble $ +0.0002203461.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Passage til USD ble $ +0.0001007232.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Passage til USD ble $ +0.0004052004167029309.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.97%
30 dager$ +0.0002203461+16.90%
60 dager$ +0.0001007232+7.73%
90 dager$ +0.0004052004167029309+45.09%

Hva er Passage (PASG)

Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Passage (PASG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Passage Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Passage (PASG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Passage (PASG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Passage.

Sjekk Passageprisprognosen nå!

PASG til lokale valutaer

Passage (PASG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Passage (PASG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PASG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Passage (PASG)

Hvor mye er Passage (PASG) verdt i dag?
Live PASG prisen i USD er 0.00130381 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PASG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PASG til USD er $ 0.00130381. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Passage?
Markedsverdien for PASG er $ 1.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PASG?
Den sirkulerende forsyningen av PASG er 1.31B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPASG ?
PASG oppnådde en ATH-pris på 0.119904 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PASG?
PASG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PASG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PASG er -- USD.
Vil PASG gå høyere i år?
PASG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PASG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:00:09 (UTC+8)

Passage (PASG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.