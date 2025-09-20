Pankito Pris (PAN)
-0.55%
-0.24%
-0.79%
-0.79%
Pankito (PAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAN er $ 0.01641343, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAN endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Pankito er $ 25.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAN er 60.00M, med en total tilgang på 59999505.81448112. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.02K.
I løpet av i dag er prisendringen på Pankito til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pankito til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pankito til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pankito til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.24%
|30 dager
|$ 0
|+2.62%
|60 dager
|$ 0
|+2.32%
|90 dager
|$ 0
|--
Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment
