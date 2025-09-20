Pankito (PAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01641343$ 0.01641343 $ 0.01641343 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.55% Prisendring (1D) -0.24% Prisendring (7D) -0.79% Prisendring (7D) -0.79%

Pankito (PAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAN er $ 0.01641343, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAN endret seg med -0.55% i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pankito (PAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Opplagsforsyning 60.00M 60.00M 60.00M Total forsyning 59,999,505.81448112 59,999,505.81448112 59,999,505.81448112

Nåværende markedsverdi på Pankito er $ 25.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAN er 60.00M, med en total tilgang på 59999505.81448112. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.02K.