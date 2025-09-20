PADAWAN (PADAWAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00491285 24 timer lav $ 0.005158 24 timer høy All Time High $ 0.177808 Laveste pris $ 0.00491285 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -3.60% Prisendring (7D) -16.25%

PADAWAN (PADAWAN) sanntidsprisen er $0.00497194. I løpet av de siste 24 timene har PADAWAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00491285 og et toppnivå på $ 0.005158, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PADAWAN er $ 0.177808, mens den rekordlave prisen er $ 0.00491285.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PADAWAN endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -3.60% over 24 timer og -16.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PADAWAN (PADAWAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.62K Opplagsforsyning 9.98M Total forsyning 9,979,490.0

Nåværende markedsverdi på PADAWAN er $ 49.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PADAWAN er 9.98M, med en total tilgang på 9979490.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.62K.