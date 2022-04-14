Paco ($PACO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Paco ($PACO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Paco ($PACO) Informasjon Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day. Offisiell nettside: https://paco.army/ Kjøp $PACO nå!

Paco ($PACO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paco ($PACO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K Total forsyning: $ 872.30M $ 872.30M $ 872.30M Sirkulerende forsyning: $ 872.30M $ 872.30M $ 872.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.88K $ 15.88K $ 15.88K All-time high: $ 0.00079732 $ 0.00079732 $ 0.00079732 All-Time Low: $ 0.00001077 $ 0.00001077 $ 0.00001077 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Paco ($PACO) pris

Paco ($PACO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paco ($PACO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PACO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PACO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PACOs tokenomics, kan du utforske $PACO tokenets livepris!

