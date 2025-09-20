PacMoon (PAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.230647$ 0.230647 $ 0.230647 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -2.49% Prisendring (7D) -7.42% Prisendring (7D) -7.42%

PacMoon (PAC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAC er $ 0.230647, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAC endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.49% over 24 timer og -7.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PacMoon (PAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 599.51K$ 599.51K $ 599.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 614.89K$ 614.89K $ 614.89K Opplagsforsyning 975.00M 975.00M 975.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PacMoon er $ 599.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAC er 975.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 614.89K.