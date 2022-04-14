OUSG (OUSG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OUSG (OUSG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OUSG (OUSG) Informasjon OUSG is a tokenized short-term US Treasury bills ETF, overseen and managed by Ondo Capital Management, a subsidiary of Ondo Finance. The significant majority of this portfolio is held in the iShares Short Treasury Bond ETF (NASDAQ: SHV). There is also a small portion of USDC and USD for liquidity purposes. OUSG brings exposure to the ‘risk-free’ US Treasury rate on-chain for the first time. OUSG is an investment option that delivers a stable and predictable return while offering deep liquidity. Ondo funds such as OUSG only ever invest into ETFs backed by secure, stable, and liquid securities; these are the same assets in which trillions of dollars are invested every day by the world's largest institutions. OUSG was developed alongside two other fund tokens, OSTB and OHYG, by Ondo Finance, a software development firm in DeFi. Ondo launched in August 2021. Its first product was Ondo Vaults, a structured finance protocol on Ethereum. Later that year, Ondo launched Liquidity-as-a-Service (LaaS), facilitating over $210M in total liquidity provided. As DeFi yields compressed in 2022, the Ondo team decided to sunset Vaults and LaaS (together, "Ondo V1") to focus on next-generation protocols. Ondo V2, including Ondo’s tokenized funds, were announced by Nathan Allman in January 2023. Ondo funds subsequently opened to subscriptions soon after. What can OUSG be Used For? For investors who pass KYC and AML screening and sign subscription documents, OUSG tokens represent ownership in the fund. Investors can transfer these tokens between each other to effect changes in fund ownership. Investors can also use smart contracts to facilitate their financial arrangements such as by engaging in lending and trading activities with each other. The tokens themselves have transfer restrictions that will ensure they do not end up in the hands of anyone not appropriately qualified as an investor in the fund. Offisiell nettside: https://ondo.finance/ Kjøp OUSG nå!

OUSG (OUSG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OUSG (OUSG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 725.63M $ 725.63M $ 725.63M Total forsyning: $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Sirkulerende forsyning: $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 725.63M $ 725.63M $ 725.63M All-time high: $ 112.64 $ 112.64 $ 112.64 All-Time Low: $ 95.09 $ 95.09 $ 95.09 Nåværende pris: $ 112.64 $ 112.64 $ 112.64 Lær mer om OUSG (OUSG) pris

OUSG (OUSG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OUSG (OUSG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OUSG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OUSG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OUSGs tokenomics, kan du utforske OUSG tokenets livepris!

OUSG prisforutsigelse Vil du vite hvor OUSG kan være på vei? Vår OUSG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OUSG tokenets prisforutsigelse nå!

