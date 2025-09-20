Ore (ORE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 8.68 24 timer lav $ 9.86 24 timer høy All Time High $ 1,451.62 Laveste pris $ 8.53 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -8.41% Prisendring (7D) -12.45%

Ore (ORE) sanntidsprisen er $8.93. I løpet av de siste 24 timene har ORE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.68 og et toppnivå på $ 9.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORE er $ 1,451.62, mens den rekordlave prisen er $ 8.53.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -8.41% over 24 timer og -12.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ore (ORE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.66M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.66M Opplagsforsyning 409.45K Total forsyning 409,452.5903260513

Nåværende markedsverdi på Ore er $ 3.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORE er 409.45K, med en total tilgang på 409452.5903260513. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.66M.