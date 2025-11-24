Hva er ORBT

Orbitt Token (ORBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orbitt Token (ORBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orbitt Token (ORBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orbitt Token (ORBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 647.01K Total forsyning: $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 866.15K All-time high: $ 0.694947 All-Time Low: $ 0.00138494 Nåværende pris: $ 0.04330956

Orbitt Token (ORBT) Informasjon Offisiell nettside: https://orbitt.pro Teknisk dokument: https://orbitt-pro.gitbook.io/orbitts-pro-whitepaper/

Orbitt Token (ORBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orbitt Token (ORBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORBTs tokenomics, kan du utforske ORBT tokenets livepris!

ORBT prisforutsigelse Vil du vite hvor ORBT kan være på vei? Vår ORBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ORBT tokenets prisforutsigelse nå!

