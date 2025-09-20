OpenBlox (OBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02521963 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) +3.63%

OpenBlox (OBX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OBX er $ 0.02521963, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OBX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +3.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpenBlox (OBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.77K Opplagsforsyning 3.54B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OpenBlox er $ 8.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OBX er 3.54B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.77K.