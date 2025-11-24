OnlyBruvs pris i dag

Sanntids OnlyBruvs (BRUVS) pris i dag er $ 0.00001778, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BRUVS til USD konverteringssats er $ 0.00001778 per BRUVS.

OnlyBruvs rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,776.37, med en sirkulerende forsyning på 999.94M BRUVS. I løpet av de siste 24 timene BRUVS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00091545, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001665.

Kortsiktig har BRUVS beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OnlyBruvs (BRUVS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998 999,942,626.9941998

