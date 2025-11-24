Oneoneone pris i dag

Sanntids Oneoneone (SN111) pris i dag er $ 0.605348, med en 5.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SN111 til USD konverteringssats er $ 0.605348 per SN111.

Oneoneone rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,100,167, med en sirkulerende forsyning på 1.82M SN111. I løpet av de siste 24 timene SN111 har den blitt handlet mellom $ 0.576497(laveste) og $ 0.605967 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.028, mens tidenes laveste notering var $ 0.326681.

Kortsiktig har SN111 beveget seg +3.58% i løpet av den siste timen og -2.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Oneoneone (SN111) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Opplagsforsyning 1.82M 1.82M 1.82M Total forsyning 1,815,556.085375036 1,815,556.085375036 1,815,556.085375036

Nåværende markedsverdi på Oneoneone er $ 1.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN111 er 1.82M, med en total tilgang på 1815556.085375036. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.