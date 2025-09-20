Oink (OINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00001884$ 0.00001884 $ 0.00001884 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) -4.70% Prisendring (7D) -4.70%

Oink (OINK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har OINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OINK er $ 0.00001884, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OINK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og -4.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oink (OINK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.22K$ 14.22K $ 14.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Opplagsforsyning 42.05B 42.05B 42.05B Total forsyning 69,400,845,023.30373 69,400,845,023.30373 69,400,845,023.30373

Nåværende markedsverdi på Oink er $ 14.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OINK er 42.05B, med en total tilgang på 69400845023.30373. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.48K.