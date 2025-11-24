OID pris i dag

Sanntids OID (OID) pris i dag er $ 0.00009697, med en 2.69% endring de siste 24 timene. Nåværende OID til USD konverteringssats er $ 0.00009697 per OID.

OID rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 97,162, med en sirkulerende forsyning på 1.00B OID. I løpet av de siste 24 timene OID har den blitt handlet mellom $ 0.00009552(laveste) og $ 0.00010162 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00276221, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008218.

Kortsiktig har OID beveget seg +0.83% i løpet av den siste timen og -4.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

OID (OID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

