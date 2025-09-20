NX Token Pris (NX)
+0.12%
-3.99%
-6.18%
-6.18%
NX Token (NX) sanntidsprisen er $0.0299375. I løpet av de siste 24 timene har NX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02954656 og et toppnivå på $ 0.03124534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NX er $ 0.100419, mens den rekordlave prisen er $ 0.02453996.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NX endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -3.99% over 24 timer og -6.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på NX Token er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NX er 38.32M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.99M.
I løpet av i dag er prisendringen på NX Token til USD ble $ -0.00124628968263047.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NX Token til USD ble $ -0.0002575642.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NX Token til USD ble $ -0.0076354605.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NX Token til USD ble $ +0.003641866430891477.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00124628968263047
|-3.99%
|30 dager
|$ -0.0002575642
|-0.86%
|60 dager
|$ -0.0076354605
|-25.50%
|90 dager
|$ +0.003641866430891477
|+13.85%
NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.
