NX Token (NX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02954656 24 timer høy $ 0.03124534 All Time High $ 0.100419 Laveste pris $ 0.02453996 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -3.99% Prisendring (7D) -6.18%

NX Token (NX) sanntidsprisen er $0.0299375. I løpet av de siste 24 timene har NX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02954656 og et toppnivå på $ 0.03124534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NX er $ 0.100419, mens den rekordlave prisen er $ 0.02453996.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NX endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -3.99% over 24 timer og -6.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NX Token (NX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.99M Opplagsforsyning 38.32M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NX Token er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NX er 38.32M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.99M.