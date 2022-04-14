NutCoin (NUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NutCoin (NUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NutCoin (NUT) Informasjon Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token. What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT". Offisiell nettside: https://nutcoin.org Kjøp NUT nå!

NutCoin (NUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NutCoin (NUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 687.55K $ 687.55K $ 687.55K Total forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Sirkulerende forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 687.55K $ 687.55K $ 687.55K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NutCoin (NUT) pris

NutCoin (NUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NutCoin (NUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUTs tokenomics, kan du utforske NUT tokenets livepris!

NUT prisforutsigelse Vil du vite hvor NUT kan være på vei? Vår NUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUT tokenets prisforutsigelse nå!

