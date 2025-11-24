NONOS pris i dag

Sanntids NONOS (NOX) pris i dag er $ 0.00495679, med en 7.11% endring de siste 24 timene. Nåværende NOX til USD konverteringssats er $ 0.00495679 per NOX.

NONOS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,954,795, med en sirkulerende forsyning på 798.00M NOX. I løpet av de siste 24 timene NOX har den blitt handlet mellom $ 0.00439014(laveste) og $ 0.00498096 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01143162, mens tidenes laveste notering var $ 0.0010326.

Kortsiktig har NOX beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -30.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NONOS (NOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Opplagsforsyning 798.00M 798.00M 798.00M Total forsyning 797,998,520.4134811 797,998,520.4134811 797,998,520.4134811

Nåværende markedsverdi på NONOS er $ 3.95M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOX er 798.00M, med en total tilgang på 797998520.4134811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.95M.