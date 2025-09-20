NobleBlocks (NOBL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0209203$ 0.0209203 $ 0.0209203 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) +2.02% Prisendring (7D) -13.09% Prisendring (7D) -13.09%

NobleBlocks (NOBL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOBL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOBL er $ 0.0209203, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOBL endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +2.02% over 24 timer og -13.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NobleBlocks (NOBL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 322.97K$ 322.97K $ 322.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 538.36K$ 538.36K $ 538.36K Opplagsforsyning 599.91M 599.91M 599.91M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NobleBlocks er $ 322.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOBL er 599.91M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 538.36K.