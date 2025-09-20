NobleBlocks Pris (NOBL)
+0.10%
+2.02%
-13.09%
-13.09%
NobleBlocks (NOBL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOBL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOBL er $ 0.0209203, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOBL endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +2.02% over 24 timer og -13.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på NobleBlocks er $ 322.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOBL er 599.91M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 538.36K.
I løpet av i dag er prisendringen på NobleBlocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NobleBlocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NobleBlocks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NobleBlocks til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+2.02%
|30 dager
|$ 0
|+0.71%
|60 dager
|$ 0
|-56.79%
|90 dager
|$ 0
|--
NobleBlocks and the Advancement of Scientific Publishing through Decentralized Science (DeSci) NobleBloc NobleBlocks introduces a thoughtful perspective to scientific publishing by leveraging blockchain technology, encapsulating the ethos of Decentralized Science (DeSci). Our platform aims to address enduring challenges in the academic world, such as inefficiencies in peer review, biases in publication selection, and restricted access to research findings. Addressing the Dynamics of Scientific Publishing NobleBlocks offers an innovative approach to scientific publishing. By decentralizing the process, we aim to create a more inclusive and diverse space for researchers globally, enabling a wider range of voices to contribute to scientific discourse. Streamlining the Publication Process Our platform optimizes the peer review process, ensuring that scholarly work is evaluated both promptly and objectively. This efficiency not only speeds up the dissemination of knowledge but also upholds the quality and credibility of the research published. Utilizing Blockchain for Integrity Through blockchain technology, NobleBlocks ensures the permanence and immutability of publication records. This technology fosters trust and reliability in the published material by safeguarding its authenticity and long-term accessibility. Reducing Publication Costs Recognizing the financial barriers often encountered in traditional publishing models, NobleBlocks strives to make scientific publication more economically accessible to a broader spectrum of researchers. Empowering the Community with a Collaborative Platform NobleBlocks goes beyond being a mere publishing avenue; it serves as a dynamic network promoting interaction and collaboration within the scientific community. This includes a social peer review mechanism and a collaboration-focused platform, enriching the review process and encouraging interdisciplinary partnerships.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil NobleBlocks (NOBL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NobleBlocks (NOBL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NobleBlocks.
Sjekk NobleBlocksprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak NobleBlocks (NOBL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOBL tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.