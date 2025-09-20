NFTLaunch (NFTL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00117857 $ 0.00117857 $ 0.00117857 24 timer lav $ 0.00120629 $ 0.00120629 $ 0.00120629 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00117857$ 0.00117857 $ 0.00117857 24 timer høy $ 0.00120629$ 0.00120629 $ 0.00120629 All Time High $ 0.3916$ 0.3916 $ 0.3916 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.49% Prisendring (1D) +1.41% Prisendring (7D) +6.42% Prisendring (7D) +6.42%

NFTLaunch (NFTL) sanntidsprisen er $0.00119939. I løpet av de siste 24 timene har NFTL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00117857 og et toppnivå på $ 0.00120629, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTL er $ 0.3916, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTL endret seg med -0.49% i løpet av den siste timen, +1.41% over 24 timer og +6.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTLaunch (NFTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 162.06K$ 162.06K $ 162.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 162.06K$ 162.06K $ 162.06K Opplagsforsyning 135.00M 135.00M 135.00M Total forsyning 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFTLaunch er $ 162.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTL er 135.00M, med en total tilgang på 135000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 162.06K.