NFTFI (NFTFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00145056 $ 0.00145056 $ 0.00145056 24 timer lav $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00145056$ 0.00145056 $ 0.00145056 24 timer høy $ 0.00147866$ 0.00147866 $ 0.00147866 All Time High $ 0.03298592$ 0.03298592 $ 0.03298592 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -10.78% Prisendring (7D) -10.78%

NFTFI (NFTFI) sanntidsprisen er $0.00145577. I løpet av de siste 24 timene har NFTFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00145056 og et toppnivå på $ 0.00147866, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTFI er $ 0.03298592, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTFI endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -10.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTFI (NFTFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 277.19K$ 277.19K $ 277.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Opplagsforsyning 190.44M 190.44M 190.44M Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFTFI er $ 277.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTFI er 190.44M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.91M.