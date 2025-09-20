Netswap (NETT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03850626 $ 0.03850626 $ 0.03850626 24 timer lav $ 0.04128926 $ 0.04128926 $ 0.04128926 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03850626$ 0.03850626 $ 0.03850626 24 timer høy $ 0.04128926$ 0.04128926 $ 0.04128926 All Time High $ 28.25$ 28.25 $ 28.25 Laveste pris $ 0.03319183$ 0.03319183 $ 0.03319183 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -5.99% Prisendring (7D) -6.87% Prisendring (7D) -6.87%

Netswap (NETT) sanntidsprisen er $0.03876205. I løpet av de siste 24 timene har NETT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03850626 og et toppnivå på $ 0.04128926, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NETT er $ 28.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.03319183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NETT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -5.99% over 24 timer og -6.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Netswap (NETT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 426.11K$ 426.11K $ 426.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 426.11K$ 426.11K $ 426.11K Opplagsforsyning 11.00M 11.00M 11.00M Total forsyning 10,999,414.45652918 10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

Nåværende markedsverdi på Netswap er $ 426.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NETT er 11.00M, med en total tilgang på 10999414.45652918. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.11K.