Nest AI by Virtuals (NEST) Informasjon Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer. Offisiell nettside: https://0xnest.ai/ Kjøp NEST nå!

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nest AI by Virtuals (NEST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 530.23K $ 530.23K $ 530.23K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 530.23K $ 530.23K $ 530.23K All-time high: $ 0.0019148 $ 0.0019148 $ 0.0019148 All-Time Low: $ 0.00039975 $ 0.00039975 $ 0.00039975 Nåværende pris: $ 0.00051484 $ 0.00051484 $ 0.00051484 Lær mer om Nest AI by Virtuals (NEST) pris

Nest AI by Virtuals (NEST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nest AI by Virtuals (NEST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NESTs tokenomics, kan du utforske NEST tokenets livepris!

