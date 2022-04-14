Myra (MYRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Myra (MYRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Myra (MYRA) Informasjon MYRA is the latest sol based token. She is wife of MYRO. She is trying to catch up to his husband.The Woman Behind the best dog on Solana is here. Offisiell nettside: https://myracoinonsol.com/ Kjøp MYRA nå!

Myra (MYRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Myra (MYRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 109.10K $ 109.10K $ 109.10K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 109.10K $ 109.10K $ 109.10K All-time high: $ 0.02015169 $ 0.02015169 $ 0.02015169 All-Time Low: $ 0.0000664 $ 0.0000664 $ 0.0000664 Nåværende pris: $ 0.00010845 $ 0.00010845 $ 0.00010845 Lær mer om Myra (MYRA) pris

Myra (MYRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Myra (MYRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MYRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MYRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MYRAs tokenomics, kan du utforske MYRA tokenets livepris!

MYRA prisforutsigelse Vil du vite hvor MYRA kan være på vei? Vår MYRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MYRA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!