Moshi (MOSHI) tokenomics

Moshi (MOSHI) Informasjon Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment? Offisiell nettside: https://www.moshisol.com/ Kjøp MOSHI nå!

Moshi (MOSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moshi (MOSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Total forsyning: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Sirkulerende forsyning: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K All-time high: $ 0.00193863 $ 0.00193863 $ 0.00193863 All-Time Low: $ 0.00000547 $ 0.00000547 $ 0.00000547 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Moshi (MOSHI) pris

Moshi (MOSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moshi (MOSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

