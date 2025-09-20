Moshi (MOSHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00193863 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.20%

Moshi (MOSHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOSHI er $ 0.00193863, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOSHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moshi (MOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.44K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.44K Opplagsforsyning 998.81M Total forsyning 998,805,301.462783

Nåværende markedsverdi på Moshi er $ 10.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOSHI er 998.81M, med en total tilgang på 998805301.462783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.44K.