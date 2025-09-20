Morpho eUSD (MEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 24 timer lav $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24 timer høy 24 timer lav $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 24 timer høy $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 All Time High $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Laveste pris $ 0.991795$ 0.991795 $ 0.991795 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.34% Prisendring (7D) +0.10% Prisendring (7D) +0.10%

Morpho eUSD (MEUSD) sanntidsprisen er $1.025. I løpet av de siste 24 timene har MEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.024 og et toppnivå på $ 1.037, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEUSD er $ 1.057, mens den rekordlave prisen er $ 0.991795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.34% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpho eUSD (MEUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Opplagsforsyning 4.19M 4.19M 4.19M Total forsyning 4,191,070.0 4,191,070.0 4,191,070.0

Nåværende markedsverdi på Morpho eUSD er $ 4.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEUSD er 4.19M, med en total tilgang på 4191070.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.29M.