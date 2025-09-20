Dagens Morpho eUSD livepris er 1.025 USD. Spor prisoppdateringer for MEUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Morpho eUSD livepris er 1.025 USD. Spor prisoppdateringer for MEUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MEUSD

MEUSD Prisinformasjon

MEUSD Offisiell nettside

MEUSD tokenomics

MEUSD Prisprognose

Morpho eUSD Pris (MEUSD)

Ikke oppført

1 MEUSD til USD livepris:

$1.025
$1.025$1.025
-0.30%1D
mexc
USD
Morpho eUSD (MEUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:34:12 (UTC+8)

Morpho eUSD (MEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
24 timer lav
$ 1.037
$ 1.037$ 1.037
24 timer høy

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 0.991795
$ 0.991795$ 0.991795

-0.00%

-0.34%

+0.10%

+0.10%

Morpho eUSD (MEUSD) sanntidsprisen er $1.025. I løpet av de siste 24 timene har MEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.024 og et toppnivå på $ 1.037, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEUSD er $ 1.057, mens den rekordlave prisen er $ 0.991795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.34% over 24 timer og +0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpho eUSD (MEUSD) Markedsinformasjon

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

--
----

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

4.19M
4.19M 4.19M

4,191,070.0
4,191,070.0 4,191,070.0

Nåværende markedsverdi på Morpho eUSD er $ 4.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEUSD er 4.19M, med en total tilgang på 4191070.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.29M.

Morpho eUSD (MEUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Morpho eUSD til USD ble $ -0.003534379394822.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Morpho eUSD til USD ble $ +0.0023748225.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Morpho eUSD til USD ble $ +0.0047866475.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Morpho eUSD til USD ble $ +0.005970553915215.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003534379394822-0.34%
30 dager$ +0.0023748225+0.23%
60 dager$ +0.0047866475+0.47%
90 dager$ +0.005970553915215+0.59%

Hva er Morpho eUSD (MEUSD)

The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Morpho eUSD (MEUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Morpho eUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Morpho eUSD (MEUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Morpho eUSD (MEUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Morpho eUSD.

Sjekk Morpho eUSDprisprognosen nå!

MEUSD til lokale valutaer

Morpho eUSD (MEUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Morpho eUSD (MEUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Morpho eUSD (MEUSD)

Hvor mye er Morpho eUSD (MEUSD) verdt i dag?
Live MEUSD prisen i USD er 1.025 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEUSD til USD er $ 1.025. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Morpho eUSD?
Markedsverdien for MEUSD er $ 4.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEUSD?
Den sirkulerende forsyningen av MEUSD er 4.19M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEUSD ?
MEUSD oppnådde en ATH-pris på 1.057 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEUSD?
MEUSD så en ATL-pris på 0.991795 USD.
Hva er handelsvolumet til MEUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEUSD er -- USD.
Vil MEUSD gå høyere i år?
MEUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:34:12 (UTC+8)

Morpho eUSD (MEUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

