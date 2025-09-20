Morph AI (MORPHAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00347102 $ 0.00347102 $ 0.00347102 24 timer lav $ 0.00354277 $ 0.00354277 $ 0.00354277 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00347102$ 0.00347102 $ 0.00347102 24 timer høy $ 0.00354277$ 0.00354277 $ 0.00354277 All Time High $ 0.2576$ 0.2576 $ 0.2576 Laveste pris $ 0.00086867$ 0.00086867 $ 0.00086867 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -1.28% Prisendring (7D) -1.70% Prisendring (7D) -1.70%

Morph AI (MORPHAI) sanntidsprisen er $0.0034871. I løpet av de siste 24 timene har MORPHAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00347102 og et toppnivå på $ 0.00354277, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MORPHAI er $ 0.2576, mens den rekordlave prisen er $ 0.00086867.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MORPHAI endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og -1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morph AI (MORPHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 348.81K$ 348.81K $ 348.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 348.81K$ 348.81K $ 348.81K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Morph AI er $ 348.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MORPHAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 348.81K.