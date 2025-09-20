Moonscape (MSCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00009977 $ 0.00009977 $ 0.00009977 24 timer lav $ 0.00010253 $ 0.00010253 $ 0.00010253 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00009977$ 0.00009977 $ 0.00009977 24 timer høy $ 0.00010253$ 0.00010253 $ 0.00010253 All Time High $ 0.02095289$ 0.02095289 $ 0.02095289 Laveste pris $ 0.00005708$ 0.00005708 $ 0.00005708 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) +11.57% Prisendring (7D) +11.57%

Moonscape (MSCP) sanntidsprisen er $0.00010202. I løpet av de siste 24 timene har MSCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009977 og et toppnivå på $ 0.00010253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSCP er $ 0.02095289, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005708.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSCP endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +11.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moonscape (MSCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.98K$ 91.98K $ 91.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.35K$ 113.35K $ 113.35K Opplagsforsyning 901.63M 901.63M 901.63M Total forsyning 1,111,111,111.0 1,111,111,111.0 1,111,111,111.0

Nåværende markedsverdi på Moonscape er $ 91.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSCP er 901.63M, med en total tilgang på 1111111111.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.35K.