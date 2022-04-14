Monkey (MONKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Monkey (MONKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Monkey (MONKEY) Informasjon MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again. Offisiell nettside: https://www.monkeysol.space/ Teknisk dokument: https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper Kjøp MONKEY nå!

Monkey (MONKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Monkey (MONKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 198.51K $ 198.51K $ 198.51K Total forsyning: $ 322.17T $ 322.17T $ 322.17T Sirkulerende forsyning: $ 322.17T $ 322.17T $ 322.17T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 198.51K $ 198.51K $ 198.51K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Monkey (MONKEY) pris

Monkey (MONKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Monkey (MONKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKEYs tokenomics, kan du utforske MONKEY tokenets livepris!

MONKEY prisforutsigelse Vil du vite hvor MONKEY kan være på vei? Vår MONKEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONKEY tokenets prisforutsigelse nå!

