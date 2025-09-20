MOAI (MOAI) Prisinformasjon (USD)

MOAI (MOAI) sanntidsprisen er $0.01796892. I løpet av de siste 24 timene har MOAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01776152 og et toppnivå på $ 0.01881448, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOAI er $ 0.392353, mens den rekordlave prisen er $ 0.00109089.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOAI endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, -4.49% over 24 timer og -7.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOAI (MOAI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på MOAI er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOAI er 99.94M, med en total tilgang på 99944281.38303939. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.80M.