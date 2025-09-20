Dagens MISHA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MISHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MISHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MISHA livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MISHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MISHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MISHA

MISHA Prisinformasjon

MISHA Offisiell nettside

MISHA tokenomics

MISHA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MISHA Logo

MISHA Pris (MISHA)

Ikke oppført

1 MISHA til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MISHA (MISHA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:31:19 (UTC+8)

MISHA (MISHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-1.56%

-7.55%

-7.55%

MISHA (MISHA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MISHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MISHA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MISHA endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og -7.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MISHA (MISHA) Markedsinformasjon

$ 84.92K
$ 84.92K$ 84.92K

--
----

$ 84.92K
$ 84.92K$ 84.92K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MISHA er $ 84.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MISHA er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.92K.

MISHA (MISHA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MISHA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MISHA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MISHA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MISHA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.56%
30 dager$ 0-1.35%
60 dager$ 0-10.55%
90 dager$ 0--

Hva er MISHA (MISHA)

Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MISHA (MISHA) Ressurs

Offisiell nettside

MISHA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MISHA (MISHA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MISHA (MISHA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MISHA.

Sjekk MISHAprisprognosen nå!

MISHA til lokale valutaer

MISHA (MISHA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MISHA (MISHA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MISHA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MISHA (MISHA)

Hvor mye er MISHA (MISHA) verdt i dag?
Live MISHA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MISHA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MISHA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MISHA?
Markedsverdien for MISHA er $ 84.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MISHA?
Den sirkulerende forsyningen av MISHA er 420.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMISHA ?
MISHA oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MISHA?
MISHA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MISHA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MISHA er -- USD.
Vil MISHA gå høyere i år?
MISHA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MISHA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:31:19 (UTC+8)

MISHA (MISHA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.