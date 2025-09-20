Minted (MTD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01276043 $ 0.01276043 $ 0.01276043 24 timer lav $ 0.01320777 $ 0.01320777 $ 0.01320777 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01276043$ 0.01276043 $ 0.01276043 24 timer høy $ 0.01320777$ 0.01320777 $ 0.01320777 All Time High $ 0.640362$ 0.640362 $ 0.640362 Laveste pris $ 0.00771239$ 0.00771239 $ 0.00771239 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) -2.84% Prisendring (7D) -2.84%

Minted (MTD) sanntidsprisen er $0.01284169. I løpet av de siste 24 timene har MTD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01276043 og et toppnivå på $ 0.01320777, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTD er $ 0.640362, mens den rekordlave prisen er $ 0.00771239.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTD endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Minted (MTD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.81M$ 12.81M $ 12.81M Opplagsforsyning 232.74M 232.74M 232.74M Total forsyning 999,999,988.9564211 999,999,988.9564211 999,999,988.9564211

Nåværende markedsverdi på Minted er $ 2.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTD er 232.74M, med en total tilgang på 999999988.9564211. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.81M.