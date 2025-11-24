Mintana pris i dag

Sanntids Mintana (MINT) pris i dag er $ 0.00001156, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MINT til USD konverteringssats er $ 0.00001156 per MINT.

Mintana rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,555.04, med en sirkulerende forsyning på 999.66M MINT. I løpet av de siste 24 timene MINT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00055874, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001155.

Kortsiktig har MINT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mintana (MINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

Nåværende markedsverdi på Mintana er $ 11.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MINT er 999.66M, med en total tilgang på 999659389.019294. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.56K.