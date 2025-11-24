Mint Blockchain pris i dag

Sanntids Mint Blockchain (MINT) pris i dag er $ 0.00199168, med en 0.92% endring de siste 24 timene. Nåværende MINT til USD konverteringssats er $ 0.00199168 per MINT.

Mint Blockchain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 391,770, med en sirkulerende forsyning på 195.95M MINT. I løpet av de siste 24 timene MINT har den blitt handlet mellom $ 0.00199153(laveste) og $ 0.00202943 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.079854, mens tidenes laveste notering var $ 0.00144984.

Kortsiktig har MINT beveget seg -0.37% i løpet av den siste timen og -2.65% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mint Blockchain (MINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 391.77K$ 391.77K $ 391.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Opplagsforsyning 195.95M 195.95M 195.95M Total forsyning 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

