mindshare pris i dag

Sanntids mindshare (MINDSHARE) pris i dag er $ 0.00023653, med en 1.65% endring de siste 24 timene. Nåværende MINDSHARE til USD konverteringssats er $ 0.00023653 per MINDSHARE.

mindshare rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 237,205, med en sirkulerende forsyning på 999.95M MINDSHARE. I løpet av de siste 24 timene MINDSHARE har den blitt handlet mellom $ 0.00022691(laveste) og $ 0.0002385 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00243364, mens tidenes laveste notering var $ 0.00019208.

Kortsiktig har MINDSHARE beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og +8.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

mindshare (MINDSHARE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 237.21K$ 237.21K $ 237.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 237.21K$ 237.21K $ 237.21K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,947,462.954457 999,947,462.954457 999,947,462.954457

Nåværende markedsverdi på mindshare er $ 237.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MINDSHARE er 999.95M, med en total tilgang på 999947462.954457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 237.21K.