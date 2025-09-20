Metaverser (MTVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02352995$ 0.02352995 $ 0.02352995 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +4.10% Prisendring (7D) +5.12% Prisendring (7D) +5.12%

Metaverser (MTVT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MTVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTVT er $ 0.02352995, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTVT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +4.10% over 24 timer og +5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metaverser (MTVT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 544.18K$ 544.18K $ 544.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 941.36K$ 941.36K $ 941.36K Opplagsforsyning 583.12M 583.12M 583.12M Total forsyning 1,008,725,605.999999 1,008,725,605.999999 1,008,725,605.999999

Nåværende markedsverdi på Metaverser er $ 544.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTVT er 583.12M, med en total tilgang på 1008725605.999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 941.36K.